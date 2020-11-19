Президент клуба УПЛ заявил про массовую вспышку коронавируса в команде

По словам президента команды, в ней заболела большое количество как игроков, так и тренерского штаба.

“Заболело много людей — и игроки, и из тренерского штаба. Но еще не все результаты тестов пришли — ждем, когда будем понимать ситуацию по фамилиям до вечера. Очень много больных — не ожидали, что такое число может быть. Ну один, ну два. Но прямо столько. Людей десять уже есть, но еще не все результаты известны”, — подчеркнул Гельзин.

Сейчас в клубе не знают имен зараженных игроков. Также еще неизвестна судьба проведения будущего поединка “Олимпика” с “Зарей”.

“Мы не знаем пока. Нужно подождать. Нам дали количество, но по фамилиям пока ситуация непонятная. Даже тренировки не проводим, хотя до сих пор команда тренировалась”, — подытожил Гельзин.

Заметим, после 9 туров УПЛ “Олимпик” набрал 13 очков и занимает 6-е место.