Президент клуба УПЛ заявил про массовую вспышку коронавируса в команде
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин в комментарии "Tribuna.com" рассказал о вспышке коронавируса в клубе, передает УНН.
По словам президента команды, в ней заболела большое количество как игроков, так и тренерского штаба.
“Заболело много людей — и игроки, и из тренерского штаба. Но еще не все результаты тестов пришли — ждем, когда будем понимать ситуацию по фамилиям до вечера. Очень много больных — не ожидали, что такое число может быть. Ну один, ну два. Но прямо столько. Людей десять уже есть, но еще не все результаты известны”, — подчеркнул Гельзин.
Сейчас в клубе не знают имен зараженных игроков. Также еще неизвестна судьба проведения будущего поединка “Олимпика” с “Зарей”.
“Мы не знаем пока. Нужно подождать. Нам дали количество, но по фамилиям пока ситуация непонятная. Даже тренировки не проводим, хотя до сих пор команда тренировалась”, — подытожил Гельзин.
Заметим, после 9 туров УПЛ “Олимпик” набрал 13 очков и занимает 6-е место.