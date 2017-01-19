Президент київського "Динамо" визнав невдалим перший відрізок сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс підвів підсумки минулого року, визнавши його не дуже вдалим, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "біло-синіх".
"Якщо говорити про виключно турнірні результати, то осінь 2016-го нам відверто не вдалася. Команда вибула з Ліги чемпіонів і значно відстала від "Шахтаря" в чемпіонаті України. Це треба визнати й не намагатися називати чорне білим. З іншого боку, невдачі цієї осені дали можливість побачити всі наші помилки, на які ми, можливо, не звернули б уваги, якби все склалося успішно. Я не назву зараз жодного матчу, який би "Динамо" відверто провалило. Просто в багатьох випадках нам не пощастило, а поталанило нашим суперникам. Це стосується і чемпіонату, і групового турніру Ліги чемпіонів", - заявив І.Суркіс.
Нагадаємо, що після 18 турів УПЛ "Динамо" знаходиться на 2-му місці турнірної таблиці, маючи лише 3 очки переваги над "Зорею".
Як повідомляв УНН, "Динамо" вирушило на перший міжсезонний збір в Іспанію.