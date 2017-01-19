Президент киевского "Динамо" признал неудачным первый отрезок сезона

"Если говорить исключительно про турнирные результаты, то осень 2016-го нам откровенно не удалась. Команда выбыла из Лиги чемпионов и значительно отстала от" Шахтера "в чемпионате Украины. Это надо признать и не пытаться называть черное белым. С другой стороны, неудачи этой осени позволили увидеть все наши ошибки, на которые мы, возможно, не обратили бы внимания, если бы все сложилось успешно. Я не назову сейчас ни одного матча, который бы "Динамо" откровенно провалило. Просто во многих случаях нам не повезло, а повезло нашим соперникам. Это касается и чемпионата, и группового турнира Лиги чемпионов ", - заявил И.Суркис.

Напомним, что после 18 туров УПЛ "Динамо" находится на 2-м месте турнирной таблицы, имея всего 3 очка преимущества над "Зарей".

Как сообщал УНН, "Динамо" отправилось на первый межсезонный сбор в Испанию .