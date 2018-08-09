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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Президент “Київміськбуду” Кушнір увійшов до сотні кращих менеджерів України

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Журнал “Топ-100. Рейтинги найбільших”, підготовлений командою Delo.UA, визначив триста кращих топ-менеджерів України. Президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір увійшов до сотні кращих, передає УНН з посилання на прес-службу Київміськбуду.

Президент “Київміськбуду” Кушнір увійшов до сотні кращих менеджерів України

Список формувався на базі рейтингу “ТОП-100. Найбільші виробничі і сервісні компанії України” за 2017 рік. У фінальний список увійшли СЕО найбільших компаній України за рівнем доходу в 19 галузях. Всього ж в рейтингу взяли участь 300 топів з різних індустрій.

На фінальний бал кожного учасника впливали три оцінки. 50% склала рентабельність чистих продажів компанії за минулий рік, 30% — оцінка топ-менеджерів 10 профільними HR-експертами за такими критеріями, як особиста, інноваційна і корпоративна ефективність, і 20% — голоси читачів Delo.UA, які вони віддали топ-менеджерам під час онлайн-голосування на сайті.

“ТОП-100 кращих менеджерів України” — краще дзеркало трендів, — йдеться в коментарі до Рейтингу. — Чи не чорне, чи не криве. У ньому відбивається те, чим живе український бізнес. Десятиліття тому він був великим і неповоротким, а в десятку кращих входили виробники сировини і важкої промисловості. Але наша країна змінюється, стає більш динамічною і цифровою. І ось в десятці вже інноватори — ті, хто впроваджує нові технології у виробництві, щоб досягти амбітних цілей, представники телекому і транспортники. І дуже ймовірно, що в найближчому майбутньому топ займатимуть вже інженери, машинобудівники, електронники та IT-фахівці. Такі, як Ілон Маск і Джефф Безос, тільки українські", — йдеться в коментарі.

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