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Президент "Киевгорстроя" Кушнир вошел в сотню лучших менеджеров Украины

Киев • УНН

 • 9799 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Журнал "Топ-100. Рейтинги крупнейших", подготовленный командой Delo.UA, определил триста лучших топ-менеджеров Украины. Президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир вошел в сотню лучших, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевгорстроя.

Президент "Киевгорстроя" Кушнир вошел в сотню лучших менеджеров Украины

Список формировался на базе рейтинга "ТОП-100. Крупнейшие производственные и сервисные компании Украины" за 2017 год. В финальный список вошли СЕО крупнейших компаний Украины по уровню дохода в 19 отраслях. Всего же в рейтинге приняли участие 300 топов из разных индустрий.

На финальный балл каждого участника влияли три оценки. 50% составила рентабельность чистых продаж компании за прошлый год, 30% - оценка топ-менеджеров 10 профильными HR-экспертами по таким критериям, как личная, инновационная и корпоративная эффективность, и 20% - голоса читателей Delo.UA, которые они отдали топ-менеджерам во время онлайн-голосования на сайте.

"ТОП-100 лучших менеджеров Украины" - лучше зеркало трендов, - говорится в комментарии к Рейтингу. - Не черное, не кривое. В нем отражается то, чем живет украинский бизнес. Десятилетия назад он был большим и неповоротливым, а в десятку лучших входили производители сырья и тяжелой промышленности. Но наша страна меняется, становится более динамичной и цифровой. И вот в десятке уже инноваторы - те, кто внедряет новые технологии в производстве, чтобы достичь амбициозных целей, представители телекома и транспортники. И очень вероятно, что в ближайшем будущем топ занимать будут уже инженеры, машиностроители, электронщики и IT-специалисты. Такие, как Маск и Джефф Безос, только украинские", - говорится в комментарии.

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