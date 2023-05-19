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Лідер Китаю представив масштабний план розвитку співпраці з країнами Центральної Азії

Лідер Китаю представив масштабний план розвитку співпраці з країнами Центральної Азії

Київ • УНН

 • 777319 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. У п'ятницю лідер Китаю Сі Цзіньпін представив масштабний план розширення співпраці з п'ятьма країнами Центральної Азії - від розбудови інфраструктури до стимулювання торгівлі, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Сі Цзіньпін на саміті "Китай-Центральна Азія" заявив, що Китай готовий координувати стратегії розвитку з Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном і Узбекистаном, а також сприяти модернізації всіх цих країн.

"Цей саміт додав нового імпульсу для розвитку і відродження для шести країн і додав потужної позитивної енергії в регіональний мир і стабільність", - сказав Сі.

"Ми будемо спільно розвивати нову парадигму глибоко взаємовигідного співробітництва на високому рівні", - додав він.

За словами Сі, Китай також удосконалить двосторонні інвестиційні угоди і збільшить обсяги транскордонних вантажних перевезень з країнами Центральної Азії.

Сі Цзіньпін додав, що Китай заохочуватиме фінансовані ним підприємства в регіоні створювати більше робочих місць, будувати склади та запускати спеціальне залізничне сполучення, спрямоване на просування туризму.

"Для зміцнення нашої співпраці та розвитку Центральної Азії Китай надасть країнам Центральної Азії фінансову підтримку та гранти на загальну суму 26 мільярдів юанів (3,8 мільярда доларів США ред.-)", - сказав Сі.

Також Сі додав, що будівництво лінії D (газопроводу між Китаєм та Центральною Азією) має бути прискорене.

До цього він закликав Китай і Центральну Азію збільшити торгівлю нафтою і газом, розвивати енергетичне співробітництво і співпрацювати в галузі енергетики.

Доповнення

Як пише Reuters, цим кроком Китай поставив себе на чолі гонитви за політичний вплив і енергетичні активи в цьому багатому на ресурси регіоні, в той час, як росія відволіклася на війну в Україні. П'ять колишніх радянських республік з мережею торговельних коридорів пропонують Китаю альтернативні маршрути для транспортування палива, продовольства та інших товарів у разі перебоїв постачання з іншими країнами.

Підтримка Китаєм Центральної Азії також виглядає як противага звинуваченням США у примусовій дипломатії.

Сі сказав, що Китай і країни Центральної Азії повинні поглиблювати довіру і пропонувати "чітку і сильну підтримку" щодо основних інтересів, таких як суверенітет, незалежність, національна гідність і довгостроковий розвиток. Проте у своїй заяві він не згадав Україну, яка, як і країни Центральної Азії, раніше була частиною Радянського Союзу.

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