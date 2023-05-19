Лидер Китая представил масштабный план развития сотрудничества со странами Центральной Азии

Детали

Си Цзиньпин на саммите "Китай-Центральная Азия" заявил, что Китай готов координировать стратегии развития с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, а также способствовать модернизации всех этих стран.

"Этот саммит придал новый импульс для развития и возрождения для шести стран и добавил мощной позитивной энергии в региональный мир и стабильность", - сказал Си.

"Мы будем совместно развивать новую парадигму глубоко взаимовыгодного сотрудничества на высоком уровне", - добавил он.

По словам Си, Китай также усовершенствует двусторонние инвестиционные соглашения и увеличит объемы трансграничных грузовых перевозок со странами Центральной Азии.

Си Цзиньпин добавил, что Китай будет поощрять финансируемые им предприятия в регионе создавать больше рабочих мест, строить склады и запускать специальное железнодорожное сообщение, направленное на продвижение туризма.

"Для укрепления нашего сотрудничества и развития Центральной Азии Китай предоставит странам Центральной Азии финансовую поддержку и гранты на общую сумму 26 миллиардов юаней (3,8 миллиарда долларов США - ред.-)", - сказал Си.

Также Си добавил, что строительство линии D (газопровода между Китаем и Центральной Азией) должно быть ускорено.

К этому он призвал Китай и Центральную Азию увеличить торговлю нефтью и газом, развивать энергетическое сотрудничество и сотрудничать в области энергетики.

Дополнение

Как пишет Reuters, этим шагом Китай поставил себя во главе погони за политическое влияние и энергетические активы в этом богатом ресурсами регионе, в то время, как россия отвлеклась на войну в Украине. Пять бывших советских республик с сетью торговых коридоров предлагают Китаю альтернативные маршруты для транспортировки топлива, продовольствия и других товаров в случае перебоев поставок с другими странами.

Поддержка Китаем Центральной Азии также выглядит как противовес обвинениям США в принудительной дипломатии.

Си сказал, что Китай и страны Центральной Азии должны углублять доверие и предлагать "четкую и сильную поддержку" в отношении основных интересов, таких как суверенитет, независимость, национальное достоинство и долгосрочное развитие. Однако в своем заявлении он не упомянул Украину, которая, как и страны Центральной Азии, ранее была частью Советского Союза.

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