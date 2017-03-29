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Президент Кіпру наголосив на збереженні санкцій проти РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. У рамках участі у розширеному саміті Європейської Народної Партії на Мальті Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Республіки Кіпр Нікосом Анастасіадісом, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

Сторони обговорили актуальні питання двосторонньої взаємодії та співробітництво у рамках міжнародних організацій.

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Н.Анастасіадіс з теплотою пригадав свій візит в Україну, що відбувся у грудні 2015 року, та поновив запрошення П.Порошенку відвідати Кіпр.

Окрему увагу було приділено протидії російській агресії на Донбасі.

Сторони обговорили питання збереження існуючого режиму санкцій ЄС щодо Російської Федерації як ефективного інструменту забезпечення повної імплементації мінських домовленостей та відновлення територіальної цілісності і суверенітету України.

Н.Анастасіадіс підтвердив незмінність позиції щодо санкційного режиму ЄС проти Росії.

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