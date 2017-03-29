Президент Кипра выступил за сохранение санкций против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В рамках участия в расширенном саммите Европейской народной партии на Мальте Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и сотрудничество в рамках международных организаций.
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Н.Анастасиадис с теплотой вспомнил свой визит в Украину, который состоялся в декабре 2015 года, и возобновил приглашение П.Порошенко посетить Кипр.
Отдельное внимание было уделено противодействию российской агрессии на Донбассе.
Стороны обсудили вопросы сохранения существующего режима санкций ЕС в отношении Российской Федерации как эффективного инструмента обеспечения полной имплементации минских договоренностей и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.
Н.Анастасиадис подтвердил неизменность позиции по санкционному режиму ЕС против России.