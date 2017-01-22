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Президент хоче подарувати усім нардепам мемуари Павла Скоропадського

Президент хоче подарувати усім нардепам мемуари Павла Скоропадського

Київ • УНН

 • 13170 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Усім українським можновладцям та політикам варто перечитати мемуари Павла Скоропадського для того, аби зрозуміти, чому було втрачено українську державність на початку 20 століття і вивчити повчальний урок історії. Про це сказав Президент Петро Порошенко під час урочистих заходів з нагоди Дня Соборності України у Національному музеї Тараса Шевченка, додавши, що хотів би подарувати цю книгу кожному нардепу, передає кореспондент УНН.

Президент України привітав усіх присутніх та весь український народ, діаспору з Днем Соборності України.

Глава держави згадав, що проголошене тоді об’єднання проіснувало недовго.

"Тай нині, дорогі брати й сестри, ми повинні замислитися, а чому ж так трапилося? Чому в Гельсінкі, які я після завтра відвідаю з офіційним візитом, цього року відзначатимуть століття незалежності, а в Києві минулого року ми святкували лише 25-ліття? Чому ми і Україна втратили 75 літ і зим? Чому Фінляндія є однією з найуспішніших країн ЄС, а Україна тільки зараз почала шлях європейської модернізації? Чому фіни не перейшли червоної лінії до самознищення, а українську державність згубили внутрішні чвари?

Відповідь на це питання можна дуже легко знайти в спогадах Скоропадського. Видавці вдало відчули наскільки ці мемуари підходять до даного моменту. Наскільки промовисті паралелі, наскільки повчальними є уроки історії. Сам читаю і раджу всім… Якщо тільки достатня кількість цих книг є у видавців, то хотів би подарувати її кожному народному депутатові", - сказав Президент.

Президент порадив вивчити та законспектувати повчальні моменти з цієї книги та запам'ятати, як важко здобути, але легко втратити Соборність.

Як повідомляв УНН, сьогодні відзначається День Соборності України.

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