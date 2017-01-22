Президент хочет подарить всем нардепам мемуары Павла Скоропадского

Президент Украины поздравил всех присутствующих и весь украинский народ, диаспору с Днем Соборности Украины.

Глава государства вспомнил, что провозглашенное тогда объединение просуществовало недолго.

"И сейчас, дорогие братья и сестры, мы должны задуматься, а почему же так случилось? Почему в Хельсинки, которые я послезавтра собираюсь посетить с официальным визитом, в этом году будут отмечать столетие независимости, а в Киеве в прошлом году мы праздновали только 25-летие? Почему мы и Украина потеряли 75 лет и зим? Почему Финляндия является одной из самых успешных стран ЕС, а Украина только сейчас начала путь европейской модернизации? Почему финны не перешли красной линии к самоуничтожению, а украинскую государственность погубили внутренние распри?

Ответ на этот вопрос можно очень легко найти в воспоминаниях Скоропадского. Издатели удачно почувствовали насколько эти мемуары подходят к данному моменту. Насколько красноречивые параллели, насколько поучительными есть уроки истории. Сам читаю и советую всем... Если только есть достаточное количество этих книг у издателей, то хотел бы подарить ее каждому народному депутату", - сказал Президент.

Президент посоветовал изучить и законспектировать поучительные моменты этой книги и запомнить, как трудно получить, но легко потерять Соборность.

Как сообщал УНН, сегодня отмечается День Соборности Украины.