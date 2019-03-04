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Президент Ізраїлю привітав рішення Ватикану відкрити архіви часів Голокосту

Президент Ізраїлю привітав рішення Ватикану відкрити архіви часів Голокосту

Київ • УНН

 • 7519 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Президент Ізраїлю Реувен Рівлін привітав і назвав сміливим рішення Папи Римського Франциска відкрити в 2020 році секретні архіви Ватикану, що відносяться до періоду Другої світової війни, передає УНН.

“Сміливе і довгоочікуване рішення мого друга Папи Франциска відкрити архіви Ватикану, що відносяться до періоду Голокосту, надати вільний і прямий доступ до документів про найбільш темний період в історії людства. Цей крок особливо важливий в наші дні антисемітських атак, що тривають, спроб переписування історії і заперечення Голокосту”, - цитує в понеділок висловлювання Рівліна його прес-служба.

“Ті, хто не пам’ятають минуле, приречені повторювати його”, — додав президент Ізраїлю.

Раніше Папа Римський Франциск оголосив, що 2 березня 2020 року буде відкрито секретні архіви Ватикану, що стосуються періоду Другої світової війни. Про це рішення понтифік повідомив в ході аудієнції для співробітників Ватиканського архіву, поінформувала раніше в понеділок служба друку Святого престолу.

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