Президент Израиля приветствовал решение Ватикана открыть архивы времен Холокоста
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Президент Израиля Реувен Ривлин приветствовал и назвал смелым решение Папы Римского Франциска открыть в 2020 году секретные архивы Ватикана, относящиеся к периоду Второй мировой войны, передает УНН.
“Смелое и долгожданное решение моего друга Папы Франциска открыть архивы Ватикана, относящиеся к периоду Холокоста, предоставить свободный и прямой доступ к документам о самом темном периоде в истории человечества. Этот шаг особенно важен в наши дни продолжающихся антисемитских атак, попыток переписывания истории и отрицания Холокоста”, — цитирует в понедельник высказывания Ривлина его пресс-служба.
“Те, кто не помнят прошлое, обречены повторять его”, — добавил президент Израиля.
Ранее Папа Римский Франциск объявил, что 2 марта 2020 года будет открыто секретные архивы Ватикана, касающиеся периода Второй мировой войны. Об этом решении понтифик сообщил в ходе аудиенции для сотрудников Ватиканского архива, сообщила ранее в понедельник служба печати Святого престола.