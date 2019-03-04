Президент Израиля приветствовал решение Ватикана открыть архивы времен Холокоста

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 23863 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 116583 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 120090 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 122560 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121624 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 152978 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117211 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141233 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145149 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Президент Израиля приветствовал решение Ватикана открыть архивы времен Холокоста

Президент Израиля приветствовал решение Ватикана открыть архивы времен Холокоста

Киев  •  УНН

 • 7519 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Президент Израиля Реувен Ривлин приветствовал и назвал смелым решение Папы Римского Франциска открыть в 2020 году секретные архивы Ватикана, относящиеся к периоду Второй мировой войны, передает УНН.

“Смелое и долгожданное решение моего друга Папы Франциска открыть архивы Ватикана, относящиеся к периоду Холокоста, предоставить свободный и прямой доступ к документам о самом темном периоде в истории человечества. Этот шаг особенно важен в наши дни продолжающихся антисемитских атак, попыток переписывания истории и отрицания Холокоста”, — цитирует в понедельник высказывания Ривлина его пресс-служба.

“Те, кто не помнят прошлое, обречены повторять его”, — добавил президент Израиля.

Ранее Папа Римский Франциск объявил, что 2 марта 2020 года будет открыто секретные архивы Ватикана, касающиеся периода Второй мировой войны. Об этом решении понтифик сообщил в ходе аудиенции для сотрудников Ватиканского архива, сообщила ранее в понедельник служба печати Святого престола.

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