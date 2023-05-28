Президент Ірану закликав членів ОПЕК "заспокоїти ринок"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Президент Ірану Ебрагім Раїсі сказав генеральному секретареві ОПЕК, що сподівається, що виробники нафти зможуть заспокоїти ринок, закликавши членів ОПЕК до єдності, повідомляють іранські ЗМІ, передає УНН.
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Генеральний секретар Хайтам аль-Гайс перебуває з візитом у Тегерані.
«Я сподіваюся, що ОПЕК зможе контролювати (ринкову) напруженість і заспокоїти ринок нафти», — сказав Раїсі, закликавши до єдності членів ОПЕК.
Президент Ірану закликав країни-члени ОПЕК до солідарності, додавши, що їхня конструктивна взаємодія є «важливим» чинником «успішної» роботи організації.
Раїсі сказав, що Іран завжди мав «конструктивну» співпрацю з ОПЕК і прагне продовжувати та підвищувати рівень такої співпраці.
Зі свого боку, Гайс сказав, що Іран, як член-засновник ОПЕК, завжди мав «плідну, ефективну та конструктивну» співпрацю з організацією та іншими її членами, зазначивши, що Іран завжди працював над зміцненням солідарності та єдності серед членів ОПЕК.
Глава ОПЕК висловив сподівання, що держави-члени зможуть відновити спокій на нафтовому ринку за рахунок більшої єдності між собою та «конструктивної» співпраці Ірану.
Нині до ОПЕК входять 13 країн-членів, а засновниками організації є Іран, Ірак, Кувейт, Саудівська Аравія та Венесуела.
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