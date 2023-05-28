Президент Ирана призвал членов ОПЕК "успокоить рынок"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Президент Ирана Эбрагим Раиси сказал генеральному секретарю ОПЕК, что надеется, что производители нефти смогут успокоить рынок, призвав членов ОПЕК к единству, сообщают иранские СМИ, передает УНН.
Детали
Генеральный секретарь Хайтам аль-Гайс находится с визитом в Тегеране.
«Я надеюсь, что ОПЕК сможет контролировать (рыночную) напряженность и успокоить рынок нефти», — сказал Раиси, призвав к единству членов ОПЕК.
Президент Ирана призвал страны-члены ОПЕК к солидарности, добавив, что их конструктивное взаимодействие является «важным» фактором «успешной» работы организации.
Раиси сказал, что Иран всегда имел «конструктивное» сотрудничество с ОПЕК и стремится продолжать и повышать уровень такого сотрудничества.
Со своей стороны, Гайс сказал, что Иран, как член-основатель ОПЕК, всегда имел «плодотворное, эффективное и конструктивное» сотрудничество с организацией и другими её членами, отметив, что Иран всегда работал над укреплением солидарности и единства среди членов ОПЕК.
Глава ОПЕК выразил надежду, что государства-члены смогут восстановить спокойствие на нефтяном рынке за счёт большего единства между собой и «конструктивного» сотрудничества Ирана.
В настоящее время в ОПЕК входят 13 стран-членов, а основателями организации являются Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Между россией и Саудовской Аравией растет напряженность из-за нефти – WSJ