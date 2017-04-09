Президент Ірану: удари США по Сирії вигідні терористам
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Президент Ірану Хасан Роухани заявив, що через ракетний удар, завданий американським флотом з військового аеродрому сирійських урядових сил, зараз “тріумфують терористи”, передає УНН з посиланням на ВВС.
У своїй промові він заочно звернувся до президента США Дональду Трампу.
“Чому ви допомагаєте терористичним угрупованням і підтримуєте їх своїми діями?” — запитав він.
“Людина, яка зараз керує Америкою, стверджувала, що хоче боротися з тероризмом. Але сьогодні всі сирійські терористи святкують цей американський удар”, — заявив Х.Роухани.
Раніше він неодноразово називав терористами всю сирійську опозицію, зокрема ту її частину, яка користується підтримкою США. У своєму виступі, в чому схожими з офіційною позицією яку зайняла відносно американських ударів по сирійському аеродрому Росія.
Окрім того Х.Роухани також закликав до незалежного розслідування факту застосування в Сирії хімічної зброї.