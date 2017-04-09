Президент Ирана: удары США по Сирии выгодные террористам
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Президент Ирана Хасан Роуханы заявил, что из-за ракетного удара, нанесенного американским флотом с военного аэродрома сирийских правительственных сил, сейчас “торжествуют террористы”, передает УНН со ссылкой на ВВС.
В своей речи он заочно обратился к президенту США Дональду Трампу.
“Почему вы помогаете террористическим группировкам и поддерживаете их своими действиями?” — спросил он.
“Человек, который сейчас руководит Америкой, утверждал, что хочет бороться с терроризмом. Но сегодня все сирийские террористы празднуют этот американский удар”, — заявил Х.Роуханы.
Ранее он неоднократно называл террористами всю сирийскую оппозицию, в частности ту ее часть, которая пользуется поддержкой США. В своем выступлении, во многом схожими с официальной позицией которую заняла в отношении американских ударов по сирийскому аэродрома Россия.
Кроме того Х.Роуханы также призвал к независимому расследованию факта применения в Сирии химического оружия.