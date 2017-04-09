Президент Ирана: удары США по Сирии выгодные террористам

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 61958 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107328 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164862 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121023 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119330 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114010 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105233 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107289 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103750 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156630 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент Ирана: удары США по Сирии выгодные террористам

Президент Ирана: удары США по Сирии выгодные террористам

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Президент Ирана Хасан Роуханы заявил, что из-за ракетного удара, нанесенного американским флотом с военного аэродрома сирийских правительственных сил, сейчас “торжествуют террористы”, передает УНН со ссылкой на ВВС.

В своей речи он заочно обратился к президенту США Дональду Трампу.

“Почему вы помогаете террористическим группировкам и поддерживаете их своими действиями?” — спросил он.

“Человек, который сейчас руководит Америкой, утверждал, что хочет бороться с терроризмом. Но сегодня все сирийские террористы празднуют этот американский удар”, — заявил Х.Роуханы.

Ранее он неоднократно называл террористами всю сирийскую оппозицию, в частности ту ее часть, которая пользуется поддержкой США. В своем выступлении, во многом схожими с официальной позицией которую заняла в отношении американских ударов по сирийскому аэродрома Россия.

Кроме того Х.Роуханы также призвал к независимому расследованию факта применения в Сирии химического оружия.

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