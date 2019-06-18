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Президент Ірану: ми не ведемо війни з жодною нацією і будемо протистояти тиску

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Тегеран не веде війни з жодною нацією, але готовий протистояти ворожим діям інших держав. Про це заявив президент Ірану Хасан Роухані у вівторок на церемонії відкриття нового терміналу в столичному міжнародному аеропорту імені імама Хомейні, інформує УНН.

Президент Ірану: ми не ведемо війни з жодною нацією і будемо протистояти тиску

“Ми не ведемо війни ні з яким народом. Зрештою перемога буде за народом Ірану, тому що наші опоненти не є нацією. Це група малодосвідчених політиків, група чиновників, а не ціла країна. Але зате вся іранська нація залучена в боротьбу”, — цитує Роухані агентство Mehr. Президент зазначив, що мета нинішньої антиіранської політики ряду країн — “крах надій і злам волі” іранців.

“Вони плетуть змови, але наша нація не втратить гідності. Ми хочемо зірвати ці злі наміри нашого противника. Ми бачимо, що тиск на нас посилився, але і наша реакція на нього зросла”, — сказав президент. Він також звернув увагу на те, що незважаючи на санкції, Іран не має проблем із забезпеченням аеропортів і літаків всім необхідним, в тому числі запчастинами.

Як повідомляв УНН, США додатково відправлять на Близький Схід 1 тисячу військовослужбовців.

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