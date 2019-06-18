Президент Ирана: мы не ведем войны ни с одной нацией и будем противостоять давлению

“Мы не ведем войны ни с каким народом. В конце концов победа будет за народом Ирана, потому что наши оппоненты не являются нацией. Это группа малоопытных политиков, группа чиновников, а не целая страна. Но зато вся иранская нация вовлечена в борьбу”, — цитирует Роухани агентство Mehr. Президент отметил, что цель нынешней антииранской политики ряда стран — “крушение надежд и слом воли” иранцев.

“Они плетут заговоры, но наша нация не потеряет достоинства. Мы хотим сорвать эти злые намерения нашего противника. Мы видим, что давление на нас усилилось, но и наша реакция на него возросла”, — сказал президент. Он также обратил внимание на то, что несмотря на санкции, Иран не испытывает проблем с обеспечением аэропортов и самолетов всем необходимым, в том числе запчастями.

Как сообщал УНН, США дополнительно отправят на Ближний Восток 1 тысячу военнослужащих.