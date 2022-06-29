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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Президент Індонезії запропонував передати послання від Зеленського путіну

Президент Індонезії запропонував передати послання від Зеленського путіну

Київ • УНН

 • 185112 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Президент Індонезії Джоко Відодо запропонував передати послання Президента України Володимира Зеленського російському диктатору путіну, щоб «спробувати допомогти мирним переговорам». Про це пише Sky News, передає УНН.

Цитата

"Я запропонував передати послання від президента Зеленського президенту путіну, з яким я скоро зустрінусь", - казав він журналістам.

Деталі

Відодо, який відвідав сьогодні Україну, має незабаром вирушити до Москви. Він заявив, що закликатиме російського диктатора погодитися на припинення вогню.

"Незважаючи на те, що цього дуже важко досягти, я висловив важливість мирного врегулювання", - сказав індонезійський лідер після зустрічі із Зеленським.

Поки не зрозуміло, як Зеленський відреагував на пропозицію індонезійського президента.

Раніше

Як писав УНН, сьогодні Володимир Зеленський провів переговори у Києві з президентом Індонезії Джоко Відодо.

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