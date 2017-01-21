Президент Гамбії заявив про завершення політичної кризи в країні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Новий президент Гамбії Адам Барроу, що 19 січня склав присягу, оголосив про врегулювання політичної кризи в країні. Таку заяву він зробив, не зважаючи на відмову свого попередника Ях’я Джамме покинути пост. Про це УНН повідомляє із посиланням на ВВС.
"За підсумками переговорів Я.Джамме погодився вже в п'ятницю покинути Гамбію і залишити свою посаду", - повідомив А.Барроу в Twitter.
Підтвердження цієї інформації з інших джерел отримати поки не вдалося.
Раніше інформагентства з посиланням на анонімні джерела в ООН стверджували, що переговори про мирну передачу влади від Я.Джамме до А.Барроу йдуть продуктивно, але подробиці про їхній перебіг не повідомлялися.
Відмова Я.Джамме покинути стала причиною для початку військової інтервенції в Гамбії із сусіднього Сенегалу, де зараз перебуває пан А.Барроу. Однак 20 січня вранці операцію призупинили, вирішивши продовжити переговори.
Як повідомляв УНН, Ях'я Джамме був президентом Гамбії з 1994 року, а в грудні відмовився визнати поразку на президентських виборах. Він оскаржив їхні підсумки в суді, після чого його повноваження продовжили на три місяці.
Це рішення не підтримала Економічна спільнота країн Західної Африки, яка визнала переможцем виборів Адама Барроу. Сенегал погрожував почати військову інтервенцію, якщо пан Я.Джамме не піде вчасно.
Однак Я.Джамме ультиматум проігнорував. Тому в четвер А.Барроу присягнув у Сенегалі не зважаючи на те, що його попередник не залишив пост і наполягає на своїй легітимності.
Дії Я.Джамме одноголосно засудила Рада безпеки ООН, після чого Сенегал за підтримки Нігерії направив свої війська на територію Гамбії.