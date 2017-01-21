Президент Гамбии заявил о завершении политического кризиса в стране

"По итогам переговоров Я.Джамме согласился уже в пятницу покинуть Гамбию и оставить свою должность", - сообщил А.Барроу в Twitter.

Подтверждения этой информации из других источников получить пока не удалось.

Ранее информагентства со ссылкой на анонимные источники в ООН утверждали, что переговоры о мирной передаче власти от Я.Джамме к А.Барроу идут продуктивно, но подробности об их ходе не сообщались.

Отказ Я.Джамме покинуть пост стал причиной для начала военной интервенции в Гамбии из соседнего Сенегала, где находится господин А.Барроу. Однако 20 января утром операцию приостановили, решив продолжить переговоры.

Как сообщал УНН, Яхья Джамме был президентом Гамбии с 1994 года, а в декабре отказался признать поражение на президентских выборах. Он обжаловал их итоги в суде, после чего его полномочия продлили на три месяца.

Это решение не поддержало Экономическое сообщество стран Западной Африки, которая признала победителем выборов Адама Барроу. Сенегал угрожал начать военную интервенцию, если господин Я.Джамме не пойдет вовремя.

Однако Я.Джамме ультиматум проигнорировал. Поэтому в четверг А.Барроу присягнул в Сенегале несмотря на то, что его предшественник не оставил пост и настаивает на своей легитимности.

Действия Я.Джамме единогласно осудил Совет безопасности ООН, после чего Сенегал при поддержке Нигерии направил свои войска на территорию Гамбии.