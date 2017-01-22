Президент Гамбії Я.Джамме передав повноваження і покинув країну
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Колишній президент Гамбії Яйя Джамме вилетів зі столиці африканської держави Банджул після того, як відмовився від влади, передає УНН з посиланням на Reuters.
Як зазначає агентство, екс-лідер сів у літак в аеропорту гамбійській столиці і вилетів з міста у невідомому напрямку.
Раніше президент Гамбії Я.Джамме заявив про готовність передати посаду глави держави А.Барроу.
Як повідомляв УНН, Яйя Джамме був президентом Гамбії з 1994 року, а в грудні відмовився визнати поразку на президентських виборах. Він оскаржив їхні підсумки в суді, після чого його повноваження продовжили на три місяці.
Це рішення не підтримала Економічна спільнота країн Західної Африки, яка визнала переможцем виборів Адама Барроу. Сенегал погрожував почати військову інтервенцію, якщо пан Я.Джамме не піде вчасно.
Однак Я.Джамме ультиматум проігнорував. Тому в четвер А.Барроу присягнув у Сенегалі не зважаючи на те, що його попередник не залишив пост і наполягає на своїй легітимності.
Дії Я.Джамме одноголосно засудила Рада безпеки ООН, після чого Сенегал за підтримки Нігерії направив свої війська на територію Гамбії.