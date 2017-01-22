Президент Гамбии Я.Джамме передал полномочия и покинул страну
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Бывший президент Гамбии Яйя Джамме вылетел из столицы африканского государства Банжул после того, как отказался от власти, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Как отмечает агентство, экс-лидер сел в самолет в аэропорту гамбийской столице и вылетел из города в неизвестном направлении.
Ранее президент Гамбии Я.Джамме заявил о готовности передать должность главе государства А.Барроу.
Как сообщал УНН, Яйя Джамме был президентом Гамбии с 1994 года, а в декабре отказался признать поражение на президентских выборах. Он обжаловал их итоги в суде, после чего его полномочия продлили на три месяца.
Это решение не поддержало Экономическое сообщество стран Западной Африки, которое признало победителем выборов Адама Барроу. Сенегал угрожал начать военную интервенцию, если господин Я.Джамме не пойдет вовремя.
Однако Я.Джамме ультиматум проигнорировал. Поэтому в четверг А.Барроу присягнул в Сенегале несмотря на то, что его предшественник не оставил пост и настаивает на своей легитимности.
Действия Я.Джамме единогласно осудил Совет безопасности ООН, после чего Сенегал при поддержке Нигерии направил свои войска на территорию Гамбии.