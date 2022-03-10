Президент Франції заявив, що умови, встановлені Путіним для припинення вогню в Україні, "нікому неприйнятні"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон заявив у четвер, що умови, встановлені президентом Росії Володимиром Путіним для припинення вогню в Україні, "нікому не прийнятні", не уточнивши, якими були умови Путіна. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
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"Я не бачу дипломатичного рішення найближчими годинами чи навіть найближчими днями», — сказав Макрон журналістам у Версалі напередодні саміту лідерів Європейського Союзу, який буде присвячений вторгненню Росії в Україну, рішенням щодо зростання цін на енергоносії та меншої залежності від російського газу і нафти.
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Макрон заявив, що не вважає припинення вогню в Україні "реалістичним" у найближчі години.
"Я, безумовно, оптиміст, але я також повинен бути реалістом", - додав він.
Раніше Путін провів телефонну розмову з Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
Говорячи про прохання України про швидкий вступ до ЄС, Макрон сказав журналістам: "З країною у стані війни? Я так не думаю… Ми повинні зачинити двері і сказати "ніколи"? Це було б несправедливо".
Президент Франції назвав війну в Україні "трагедією… людською, політичною та гуманітарною трагедією", але додав, що вона "приведе до повного переозначення архітектури Європи".
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