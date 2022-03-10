Президент Франції заявив, що умови, встановлені Путіним для припинення вогню в Україні, "нікому неприйнятні"

ukru
Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
Ексклюзив
06:08 • 1830 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 61983 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 127714 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 153389 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 204191 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 197430 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 185359 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157365 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 118600 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 110785 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.1 м/с
95 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 52880 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 55159 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 46625 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 51581 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

01:22 • 48245 перегляди
Публікації

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 2718 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 208450 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 333090 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 590825 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 532826 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 58886 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 99633 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 126740 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 149316 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 162493 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Президент Франції заявив, що умови, встановлені Путіним для припинення вогню в Україні, "нікому неприйнятні"

Президент Франції заявив, що умови, встановлені Путіним для припинення вогню в Україні, "нікому неприйнятні"

Київ • УНН

 • 101825 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон заявив у четвер, що умови, встановлені президентом Росії Володимиром Путіним для припинення вогню в Україні, "нікому не прийнятні", не уточнивши, якими були умови Путіна. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Цитата

"Я не бачу дипломатичного рішення найближчими годинами чи навіть найближчими днями», — сказав Макрон журналістам у Версалі напередодні саміту лідерів Європейського Союзу, який буде присвячений вторгненню Росії в Україну, рішенням щодо зростання цін на енергоносії та меншої залежності від російського газу і нафти.

Деталі

Макрон заявив, що не вважає припинення вогню в Україні "реалістичним" у найближчі години.

"Я, безумовно, оптиміст, але я також повинен бути реалістом", - додав він.

Раніше Путін провів телефонну розмову з Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Говорячи про прохання України про швидкий вступ до ЄС, Макрон сказав журналістам: "З країною у стані війни? Я так не думаю… Ми повинні зачинити двері і сказати "ніколи"? Це було б несправедливо".

Президент Франції назвав війну в Україні "трагедією… людською, політичною та гуманітарною трагедією", але додав, що вона "приведе до повного переозначення архітектури Європи".

Нагадаємо

Німеччина: прискореної процедури членства України в ЄС не буде.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,105.80
Золото
$3,147.30
Tesla
$268.93
Brent
$74.37
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,855.46