Президент Франции заявил, что условия, установленные Путиным для прекращения огня в Украине"никому неприемлемы"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в четверг, что условия, установленные президентом России Владимиром Путиным для прекращения огня в Украине "никому не приемлемы", не уточнив, какими были условия Путина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Цитата
"Я не вижу дипломатического решения в ближайшие часы или даже в ближайшие дни", — сказал Макрон журналистам в Версале накануне саммита лидеров Европейского Союза, который будет посвящен вторжению России в Украину, решением относительно роста цен на энергоносители и меньшей зависимости от российского газа и нефти.
Детали
Макрон заявил, что не считает прекращение огня в Украине "реалистичным" в ближайшие часы.
"Я, безусловно, оптимист, но я также должен быть реалистом", - добавил он.
Ранее Путин провел телефонный разговор с Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.
Говоря о просьбе Украины о скором вступлении в ЕС, Макрон сказал журналистам: "Со страной в состоянии войны? Я так не думаю. Мы должны закрыть дверь и сказать "никогда"? Это было бы несправедливо".
Президент Франции назвал войну в Украине "трагедией. Человеческой, политической и гуманитарной трагедией", но добавил, что она "приведет к полному переозначення архитектуры Европы".
Напомним
Германия: ускоренной процедуры членства Украины в ЕС не будет.