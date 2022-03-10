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Президент Франции заявил, что условия, установленные Путиным для прекращения огня в Украине"никому неприемлемы"

Президент Франции заявил, что условия, установленные Путиным для прекращения огня в Украине"никому неприемлемы"

Киев • УНН

 • 101823 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в четверг, что условия, установленные президентом России Владимиром Путиным для прекращения огня в Украине "никому не приемлемы", не уточнив, какими были условия Путина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Цитата

"Я не вижу дипломатического решения в ближайшие часы или даже в ближайшие дни", — сказал Макрон журналистам в Версале накануне саммита лидеров Европейского Союза, который будет посвящен вторжению России в Украину, решением относительно роста цен на энергоносители и меньшей зависимости от российского газа и нефти.

Детали

Макрон заявил, что не считает прекращение огня в Украине "реалистичным" в ближайшие часы.

"Я, безусловно, оптимист, но я также должен быть реалистом", - добавил он.

Ранее Путин провел телефонный разговор с Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Говоря о просьбе Украины о скором вступлении в ЕС, Макрон сказал журналистам: "Со страной в состоянии войны? Я так не думаю. Мы должны закрыть дверь и сказать "никогда"? Это было бы несправедливо".

Президент Франции назвал войну в Украине "трагедией. Человеческой, политической и гуманитарной трагедией", но добавил, что она "приведет к полному переозначення архитектуры Европы".

Напомним

Германия: ускоренной процедуры членства Украины в ЕС не будет.

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