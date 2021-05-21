Президент Франції Емманюель Макрон планує відвідати відкриття Олімпіади-2020 у Токіо

Деталі

“Ми будемо там з міністром освіти Жан-Мішелем Бланкером протягом двох тижнів. Щодо національних делегацій існують обмеження. Президент республіки буде там на відкритті. Ми повинні там бути присутніми, оскільки нам приймати олімпійський вогонь для Ігор 2024 року, що проходитимуть в Парижі”, — сказала вона.

Міністерка розповіла, що спортсмени активно готуються до майбутніх змагань і уряд пропонує їм всебічну підтримку, в тому числі щодо вакцинації. За словами міністерки спорту Франції, практично всі спортсмени, які візьмуть участь в Олімпійських іграх, вже зробили щеплення від коронавірусу. “Ми намагаємося мінімізувати ризик для їхнього здоров’я в ході цієї поїздки”, — сказала вона.

Глава спортивного відомства додала, що спортсменів вже підготували до того, що на церемонії відкриття може бути “менше публіки, ніж зазвичай”, зазначивши, що цей захід традиційно дозволяє атлетам зарядитися енергією і підтримкою перед змаганнями.

Довідка

Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію змагання були перенесені на рік і тепер відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021 року. 20 березня організатори остаточно вирішили проводити Ігри без іноземних уболівальників. Рішення з приводу допуску японських глядачів повинно бути прийнято в червні в залежності від ситуації з поширенням коронавірусу в країні.