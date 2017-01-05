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Президент ФК "Олімпік" спростував можливе підписання М.Девіча

Президент ФК "Олімпік" спростував можливе підписання М.Девіча

Київ • УНН

 • 6994 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Президент донецького "Олімпіка" Владислав Гельзін прокоментував чутки навколо можливого запрошення до клуб українського форварда Марко Девіча та розповів про трансферні цілі на найближче майбутнє команди. Про це повідомляє прес-служба "Оліміку", передає УНН.

"Девіч? Ця інформація немає нічого спільного з реальністю. Звичайно, гравець такого рівня міг би підсилити будь-яку команду, і "Олімпік" в тому числі, але запрошенням і переговорами з цим гравцем ми не займалися", - сказав В.Гельзін.

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Також президент поділився причинами несумісності переходу М.Девіча в донецький колектив.

"Не впевнений, що гравець такого рівня погодиться грати в нашій команді. Думаю, що його цілі і амбіції з нашими напевно не збігаються. Крім того, важливим є й фінансовий фактор. Навряд чи ми б змогли задовольнити рівень його зарплати", - зауважив В.Гельзін.

Думки голови "Олімпіка" з приводу посилення перед початком другої частини сезону в Прем'єр-лізі: "Звичайно, в світлі нашого турнірного становища і майбутньої боротьби за єврокубкові місця, нам необхідно посилюватися. Тим більше позиція форварда завжди актуальна і нападників на трансферному ринку шукає не тільки "Олімпік".

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Додамо, що окрім форварда, за словами В.Гельзіна, "Олімпік" в пошуках центрального захисника і крайнього півзахисника.

Як повідомляв УНН, М.Девіч завершив виступи за казанський "Рубін".

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