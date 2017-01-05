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Президент ФК "Олимпик" опроверг возможное подписание М.Девича

Президент ФК "Олимпик" опроверг возможное подписание М.Девича

Киев • УНН

 • 6994 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин прокомментировал слухи вокруг возможного приглашения в клуб украинского форварда Марко Девича и рассказал о трансферных целях на ближайшее будущее команды. Об этом сообщает пресс-служба "Олимик", передает УНН.

"Девич? Эта информация не имеет ничего общего с реальностью. Конечно, игрок такого уровня мог бы усилить любую команду, и "Олимпик" в том числе, но приглашением и переговорами с этим игроком мы не занимались", - сказал В.Гельзин.

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Также президент поделился причинами несовместимости перехода М.Девича в донецкий коллектив.

"Не уверен, что игрок такого уровня согласится играть в нашей команде. Думаю, что его цели и амбиции с нашими наверное не совпадают. Кроме того, важен и финансовый фактор. Вряд ли мы бы смогли удовлетворить уровень его зарплаты", - отметил В.Гельзин.

Мысли главы "Олимпика" по поводу усиления перед началом второй части сезона в Премьер-лиге: "Конечно, в свете нашего турнирного положения и предстоящей борьбы за еврокубковые места, нам необходимо усиливаться. Тем более позиция форварда всегда актуальна и нападающих на трансферном рынке ищет не только "Олимпик".

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Добавим, что кроме форварда, по словам В.Гельзина, "Олимпик" в поисках центрального защитника и крайнего полузащитника.

Как сообщал УНН, М.Девич завершил выступления за казанский "Рубин".

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