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Президент Фінляндії пояснив, чому Україні не можуть передати літаки Hornet

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що країна не може передати Україні літаки Hornet, поки їх не замінять на сучасні, на що можуть піти роки, й вони стануть не придатними. Про це він сказав під час спільної пресконференції з Президентом України, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Ми свого часу зробили незвичний крок, придбавши Hornet. Зараз ми змінюємо їх на F-35. Нам потрібен сильний захист. Ми не зможемо віддати Hornet, доки не отримаємо нові літаки. І на той час вони будуть фактично списані, непридатні», - сказав Нііністьо.

Зеленський прокоментував це заявивши: «А нам подобаються ваші літаки».

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявив, що скоро будуть наступальні дії після яких Україні нададуть літаки.

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