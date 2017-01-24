Президент Фінляндії: мінські угоди необхідні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Мінські угоди необхідні і Фінляндія зробить все можливе, що стосується цих домовленостей. Про під час брифінгу заявив президент Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо за підсумками переговорів з Президентом України Петром Порошенком, передає кореспондент УНН.
Глава країни зауважив, що Фінляндія підтримує українську інтеграції і суверенітет, а також осуджує нелегальну анексію Криму.
“Мінські угоди необхідні. Фінляндія хоче допомогти, і ми зробимо все можливе, що стосується мінських угод”, — сказав С.Нііністьо.
Крім того, він розповів, що під час зустрічі сторони обговорили економічні питання.
“Ми обговорили двосторонні економічні взаємовідносини і дійшли висновку, що зараз сприятливий час для того, щоб наша торгові комісії почали працювати знову”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, президенти України і Фінляндії провели переговори тет-а-тет.