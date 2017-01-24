Президент Финляндии: минские соглашения необходимы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Минские соглашения необходимы и Финляндия сделает все возможное, что касается этих договоренностей. Об этом во время брифинга заявил президент Финляндской Республики Саули Ниинисте по итогам переговоров с Президентом Украины Петром Порошенко, передает корреспондент УНН.
Глава страны отметил, что Финляндия поддерживает украинскую интеграцию и суверенитет, а также осуждает нелегальную аннексию Крыма.
"Минские соглашения необходимы. Финляндия хочет помочь, и мы сделаем все возможное, что касается минских соглашений", - сказал С.Ниинисте.
Кроме того, он рассказал, что во время встречи стороны обсудили экономические вопросы.
"Мы обсудили двусторонние экономические взаимоотношения и пришли к выводу, что сейчас благоприятное время для того, чтобы наши торговые комиссии начали работать снова", - сказал он.
Как сообщал УНН, президенты Украины и Финляндии провели переговоры тет-а-тет.