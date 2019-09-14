Президент Філіппін дозволив громадянам стріляти у корупціонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Президент Філіппін Родріго Дутерте закликав громадян захищати свої права та повідомляти про будь-який прояв корупції чи зловживання з боку чиновників, ба більше - навіть дозволив стріляти у корупціонерів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Manila Bulletin.
"Якщо державний чиновник вимагає хабар, зловживаючи становищем, президент Дутерте закликав громадян стріляти у корумпованого державного службовця, але не вбивати", - йдеться у повідомленні.
За словами президента, особу, яка вистрелить у чиновника, ув’язнювати не будуть.
"Вас не посадять до в’язниці. Ви отримаєте лише випробувальний термін. Якщо ви підстрелите злодія, я захищу вас", — запевнив президент.
Він також сказав, що якщо побачить корупцію на власні очі, викличе цього чиновника й дасть йому ляпаса.
Нагадаємо, жертвами лихоманки денге на Філіппінах стали понад 800 людей.