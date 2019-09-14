Президент Филиппин разрешил гражданам стрелять в коррупционеров
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Президент Филиппин Родриго Дутерте призвал граждан защищать свои права и сообщать о любых проявлениях коррупции или злоупотреблениях со стороны чиновников, более того - даже позволил стрелять в коррупционеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Manila Bulletin.
"Если государственный чиновник требует взятку, злоупотребляя положением, президент Дутерте призвал граждан стрелять в коррумпированного государственного служащего, но не убивать", - говорится в сообщении.
По словам президента, лицо, которое выстрелит в чиновника, сажать не будут.
"Вас не посадят в тюрьму. Вы получите только испытательный срок. Если вы подстрелите вора, я защищу вас", - заверил президент.
Он также сказал, что если увидит коррупцию собственными глазами, вызовет этого чиновника и даст ему пощечину.
Напомним, жертвами лихорадки денге на Филиппинах стали более 800 человек.