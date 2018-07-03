Президент ФІБА: Україна зберігає пріоритетне право на проведення чемпіонату Європи

У зустрічі також взяв участь віце-президент ФІБА Європа, член виконкому НОК України та президії ФБУ, Олімпійський чемпіон Олександр Волков, президент ФБУ Михайло Бродський та генеральний секретар організації Володимир Драбіковський.

У ході конструктивного діалогу сторони обговорили нинішній стан та подальші перспективи розвитку баскетболу в Україні.



Демірель зазначив, що ФІБА Європа вже в найближчій перспективі розраховує на Україну як на країну-господарку Євробаскету.



"Нині формат проведення Євробаскету змінено, отож господарями найближчих чемпіонатів Європи – 2021 чи 2025 років - можуть стати відразу 4-5 країн. Україна, яка отримувала цю почесну місію ще у 2015 році, однак, на жаль, не змогла нею скористатися, зберігає за собою пріоритетне право стати господарем турніру так швидко, як тільки відчує готовність країни та національної збірної", - зауважив голова ФІБА.



Нагадаємо, що Україна мала проводити європейську першість в 2015-му році, однак через соціально-політичне становище Україна відмовилася від прийняття такого престижного заходу.