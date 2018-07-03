Президент ФИБА: Украина сохраняет приоритетное право на проведение чемпионата Европы

Во встрече также принял участие вице-президент ФИБА Европа, член исполкома НОК Украины и президиума ФБУ, Олимпийский чемпион Александр Волков, президент ФБУ Михаил Бродский и генеральный секретарь организации Владимир Драбиковский.

В ходе конструктивного диалога стороны обсудили нынешнее состояние и дальнейшие перспективы развития баскетбола в Украине.



Демирель отметил, что ФИБА Европа уже в ближайшей перспективе рассчитывает на Украину как на страну-хозяйку Евробаскета.



"Сейчас формат проведения Евробаскета изменено, так хозяевами ближайших чемпионатов Европы - 2021 или 2025 - могут стать сразу 4-5 стран. Украина, которая получала эту почетную миссию еще в 2015 году, однако, к сожалению, не смогла им воспользоваться, сохраняет за собой приоритетное право стать хозяином турнира так быстро, как только почувствует готовность страны и национальной сборной ", - отметил председатель ФИБА.



Напомним, что Украина должна была проводить европейское первенство в 2015 году, однако из-за социально-политического положения Украина отказалась от принятия такого престижного мероприятия.