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Президент федерації профспілок повідомив про незаконні звільнення незгодних в "Украерорусі"

Київ • УНН

 • 25475 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. На держпідприємстві "Украерорух" відбувається низка незаконних звільнень. Звільняють тих, хто опонує керівництву і у відкриту висловлює свою позицію. При чому, деякі незаконно звільнені відновилися у судовому порядку вже двічі. Про це УНН розповів президент Федерації профспілок авіапрацівників радіолокації, радіонавігації і зв'язку України Олексій Смольський.

Президент федерації профспілок повідомив про незаконні звільнення незгодних в "Украерорусі"

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"У нас багато незаконних звільнень. Уявіть собі: у нас є вже три людини, які відновилися двічі. Людей, які опонують, або говорять правду, або заявляють відкрито свою позицію - звільняють. Зараз дуже неправильна ситуація зі співробітником Володимиром Бакалом, якого також незаконно звільнили - він відновився. Зі всього видно, що зараз його намагаються видавити із підприємства шляхом переведення абсолютно безпідставно на робоче місце у Запоріжжі", - повідомив він.

За словами Смольського, велика частина незгодних протистоять спірним тендерам і кадровій політиці чинного керівництва "Украероруху".

"Я особисто відстежив кілька спірних тендерів і дуже спірне питання, пов'язане з будівництвом у Запоріжжі нашого об'єкта, який був побудований з відхиленням. Його побудували з відхиленням від проектно-кошторисної документації, а адміністрація в особі керівництва "Украероруху" тиснула на керівництво Дніпропетровської філії, до якої належить Запоріжжя, щоб вони підписали відповідні документи. Ось зараз звільняється головний інженер Дніпропетровського РСТ за власним бажанням через це. Людей, які чинили опір проведенню цілої низки тендерів, що насправді необгрунтовано планували оголосити, звільнили. Це вимагає детального обговорення", - розповів Смольський.

У пресслужбі "Украероруху" УНН повідомили, що трохи більше, ніж за рік (період з 1 жовтня 2019 року по 15 грудня 2020 року) на державному підприємстві було звільнено 776 цивільних співробітників і один військовий. Відновилися за цей же період 9 осіб. Сума, що виплачена відновленим, за інформацією "Украероруху", не підлягає розголошенню.

При цьому, нагадаємо, що у своєму листі до міністра інфраструктури Владислава Криклія співробітник "Украероруху" Володимир Бакало повідомив, що у зв'язку з незаконними звільненнями працівників державного підприємства вже завдано збитків на суму понад 1,4 мільйона гривень.

"Підприємству державної форми власності завдано збитків на суму понад 1,4 мільйона гривень - тільки у справах №359/490/20, №359/3506/20 та №295/463/20 за численними фактами незаконних звільнень працівників "Украероруху" відповідно з наказами, підписаними особисто в.о. директора "Украероруху" Ярмаком А.Н.", - написано в листі. 

Раніше "Украерорух" погрожував УНН судовими позовами і правоохоронними органами за публікацію експертної думки про існуючу загрозу технічного дефолту на підприємстві та його причини. Незважаючи на це, УНН продовжить розповідати громадськості про діяльність важливого стратегічного ДП "Украерорух", адже головне багатство демократичного суспільства - це свобода слова.

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