Президент федерации профсоюзов сообщил о незаконных увольнениях несогласных в "Украэрорухе"

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"У нас много незаконных увольнений. Представьте себе: у нас есть уже три человека, которые восстановились дважды. Людей, которые оппонируют, или говорят правду, или заявляют в открытую свою позицию, увольняют. Сейчас очень неправильная ситуация с сотрудником Владимиром Бакало, которого также незаконно уволили - он восстановился. По всей видимости, сейчас его пытаются выдавить из предприятия путем перевода абсолютно безосновательно на рабочее место в Запорожье", - сообщил он.

По словам Смольського, большая часть несогласных противостоят спорным тендерам и кадровой политике нынешнего руководства "Украэроруха".

"Я лично отследил несколько спорных тендеров и очень спорный вопрос, связанный со строительством в Запорожье нашего объекта, который был построен с отклонением. Его построили с отклонением от проектно-сметной документации, а администрация в лице руководства "Украэроруха" давила на руководство Днепропетровского филиала, к которому принадлежит Запорожье, чтобы они подписали соответствующие документы. Вот сейчас увольняется главный инженер Днепропетровского РСТ по собственному желанию из-за этого. Людей, которые сопротивлялись проведению целого ряда тендеров, что на самом деле необоснованно планировали объявить, уволили. Это требует детального обсуждения", - рассказал Смольский.

В пресс-службе "Украэроруха" сообщили УНН, что несколько больше, чем за год (период с 1 октября 2019 года по 15 декабря 2020 года) на государственном предприятии было уволено 776 гражданских сотрудников и один военный. Возобновились за этот же период 9 человек. Сумма, выплаченная восстановленным, по информации "Украэроруха", не подлежит разглашению.

При этом, напомним, что в своем письме к министру инфраструктуры Владиславу Криклию сотрудник "Украэроруха" Владимир Бакало сообщил, что в связи с незаконными увольнениями работников государственного предприятия уже нанесен ущерб на сумму свыше 1,4 миллиона гривен.

"Предприятию государственной формы собственности нанесен ущерб на сумму свыше 1,4 миллиона гривен - только по делам №359/490/20, №359/3506/20 и №295/463/20 по многочисленным фактам незаконных увольнений работников "Украэроруха" в соответствии с приказами, подписанными лично и.о. директора "Украэроруха" Ярмаком А.Н.", - говорится в письме.

Ранее "Украэрорух" угрожал УНН судебными исками и правоохранительными органами за публикацию экспертного мнения о существующей угрозе технического дефолта на предприятии и его причинах. Несмотря на это, УНН продолжит рассказывать общественности о деятельности важного стратегического ГП "Украэрорух", ведь главное богатство демократического общества - это свобода слова.