Президент Дуда розкритикував голову Євроради

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда висловив здивування з приводу заяви голови Європейської Ради Дональда Туска, в якій колишній прем'єр-міністр Польщі звинуватив польське суспільне ТБ в поширенні брехні, а також підтримав різкі протести опозиції біля будівлі ТБ в Варшаві, повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.

"На думку президента Польщі, в ситуації політичного протистояння між опозицією і урядом своєю заявою в Twitter Дональд Туск підливає масла в вогонь. Глава польської держави розцінив позицію Дональда Туска як підтримку антиурядової опозиції, а також неприпустиму атаку на нинішню польську владу", - пише видання.

2 лютого група радикальних демонстрантів атакувала популярну телеведучу Магдалену Огурек, коли вона намагалася на машині залишити будівлю суспільного ТБ в Варшаві. Інцидент майже одностайно засудили польські ЗМІ. У цій справі поліція порушила кримінальну справу.

Нагадаємо, Варшава, спільно з іншими державами ЄС, має намір визнати Хуана Гуайдо тимчасовим лідером Венесуели.

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