Президент Дуда розкритикував голову Євроради

"На думку президента Польщі, в ситуації політичного протистояння між опозицією і урядом своєю заявою в Twitter Дональд Туск підливає масла в вогонь. Глава польської держави розцінив позицію Дональда Туска як підтримку антиурядової опозиції, а також неприпустиму атаку на нинішню польську владу", - пише видання.

2 лютого група радикальних демонстрантів атакувала популярну телеведучу Магдалену Огурек, коли вона намагалася на машині залишити будівлю суспільного ТБ в Варшаві. Інцидент майже одностайно засудили польські ЗМІ. У цій справі поліція порушила кримінальну справу.

Нагадаємо, Варшава, спільно з іншими державами ЄС, має намір визнати Хуана Гуайдо тимчасовим лідером Венесуели.