Президент Дуда розкритикував голову Євроради
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда висловив здивування з приводу заяви голови Європейської Ради Дональда Туска, в якій колишній прем'єр-міністр Польщі звинуватив польське суспільне ТБ в поширенні брехні, а також підтримав різкі протести опозиції біля будівлі ТБ в Варшаві, повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.
"На думку президента Польщі, в ситуації політичного протистояння між опозицією і урядом своєю заявою в Twitter Дональд Туск підливає масла в вогонь. Глава польської держави розцінив позицію Дональда Туска як підтримку антиурядової опозиції, а також неприпустиму атаку на нинішню польську владу", - пише видання.
2 лютого група радикальних демонстрантів атакувала популярну телеведучу Магдалену Огурек, коли вона намагалася на машині залишити будівлю суспільного ТБ в Варшаві. Інцидент майже одностайно засудили польські ЗМІ. У цій справі поліція порушила кримінальну справу.
Нагадаємо, Варшава, спільно з іншими державами ЄС, має намір визнати Хуана Гуайдо тимчасовим лідером Венесуели.