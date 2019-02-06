Президент Дуда раскритиковал главу Евросовета
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Президент Польши Анджей Дуда выразил недоумение по поводу заявления председателя Европейского Совета Дональда Туска, в котором бывший премьер-министр Польши обвинил польское общественное ТВ в распространении лжи, а также поддержал резкие протесты оппозиции у здания ТВ в Варшаве, сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
"По мнению президента Польши, в ситуации политического противостояния между оппозицией и правительством, своим заявлением в Twitter Дональд Туск подливает масла в огонь. Глава польского государства расценил позицию Дональда Туска как поддержку антиправительственной оппозиции, а также недопустимую атаку на нынешнюю польскую власть", - пишет издание.
2 февраля группа радикальных демонстрантов атаковала популярную телеведущую Огурек, когда она пыталась на машине покинуть здание общественного ТВ в Варшаве. Инцидент почти единодушно осудили польские СМИ. В этом деле полиция возбудила уголовное дело.
Напомним, Варшава, совместно с другими государствами ЕС намерен признать Хуана Гуайдо временным лидером Венесуэлы.