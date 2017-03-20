Президент доручив передати частину повноважень з формування тарифів місцевій владі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко доручив Національній комісії що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) передати частину повноважень з формування тарифів на тепло та водопостачання органам місцевої влади. Про це він заявив на засіданні Ради регіонального розвитку, передає кореспондент УНН.
“Якщо сьогодні комісія пропонує передати по певним критеріям тарифоутворення по теплопостачанню і водопостачанню (на місця — ред.), я думаю, що я як Президент і уряд сподіваємось на підтримку органів місцевого самоврядування, це мають тільки вітати”, — сказав П.Порошенко.
За його словами, тарифи на місцях повинні затверджуватися не в Києві, а на місцях.
“Хто краще працює, хто співпрацює з банками, ЄБРР, запроваджує програми енергозбереження, має конкурентні тарифи, знижує їх і має підтримку територіальних громад на наступних виборах. Хто хоче витратити кошти місцевих бюджетів для того, щоб компенсувати частину тарифів — це їх право, їх повноваження, не дуже вдале, але право буде належати територіальним громадам”, — сказав П.Порошенко.
В свою чергу голова НКРЕКП Дмитро Вовк пояснив, як передаватимуться повноваження тарифоутворення на тепло і водопостачання на місця.
“А скільки ж повноважень отримають підприємства і органи місцевої влади по комунальним підприємствам, то по теплопостачанню половина підприємств по обсягам стає на місцевому рівні, дві третини по кількості йде на місця. По водопостачанню дві третини йде на місця, по обсягам одна п’ята частина”, — сказав Д.Вовк.
Він підкреслив, що органи місцевої влади повинні ухвалювати відповідні рішення “через призму сталості послуг, зручності до споживачів, робити ці рішення прозоро, пояснювати громадам та контролювати свої підприємства.
“Я думаю, що, пан Дмитро (Вовк — ред..), якщо ви пропонуєте, принаймні я заперечень не чую... то в короткий термін прийміть рішення, частину ваших повноважень передайте органам місцевого самоврядування”, — сказав П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, за словами Г.Зубка, до 1 квітня повинен бути розглянутий необхідний законодавчий пакет з енергоефективності.