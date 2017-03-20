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Президент поручил передать часть полномочий по формированию тарифов местной власти

Президент поручил передать часть полномочий по формированию тарифов местной власти

Киев • УНН

 • 6276 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поручил Национальной комиссии осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) передать часть полномочий по формированию тарифов на тепло и водоснабжение органам местной власти. Об этом он заявил на заседании Совета регионального развития, передает корреспондент УНН.

"Если сегодня комиссия предлагает передать по определенным критериям тарифообразование по теплоснабжению и водоснабжению (на места - ред.), я думаю, что я как Президент и правительство надеемся на поддержку органов местного самоуправления, это должны только приветствовать", - сказал П.Порошенко.

По его словам, тарифы должны утверждаться не в Киеве, а на местах.

"Кто лучше работает, кто сотрудничает с банками, ЕБРР, внедряет программы энергосбережения, имеет конкурентные тарифы, снижает их и имеет поддержку территориальных общин на следующих выборах. Кто хочет потратить средства местных бюджетов для того, чтобы компенсировать часть тарифов - это их право, их полномочия, не очень удачное, но право будет принадлежать территориальным общинам", - сказал П.Порошенко.

В свою очередь глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк объяснил, как будут передаваться полномочия тарифообразования на тепло и водоснабжение на места.

"А сколько же полномочий получат предприятия и органы местной власти по коммунальным предприятиям, по теплоснабжению половина предприятий по объемам становится на местном уровне, две трети по количеству идет на места. По водоснабжению две трети идет на места, по объемам одна пятая часть", - сказал Д.Вовк.

Он подчеркнул, что органы местной власти должны принимать соответствующие решения "через призму устойчивости услуг, удобства потребителей, делать эти решения прозрачно, объяснять общинам и контролировать свои предприятия.

"Я думаю, что господин Дмитрий (Волк - ред.), если вы предлагаете, по крайней мере я возражений не слышу... то в короткий срок примите решение, часть ваших полномочий передайте органам местного самоуправления", - сказал П.Порошенко.

Как сообщал УНН, по словам Г.Зубко, до 1 апреля должен быть рассмотрен необходимый законодательный пакет по энергоэффективности.

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