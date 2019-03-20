Президент Чехії порадив Україні змінити Конституцію
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Зміна Конституції України в частині децентралізації могла б врегулювати конфлікт на Сході України. Про це заявив президент Чехії Мілош Земан під час публічних дебатів в Карловарському краї, передає УНН з посиланням на ČTK.
Так, за словами чеського президента, децентралізація України може допомогти вирішити проблеми в країні. Він вважає, що "українське і російськомовне населення України занадто ненавидять одне одного", - пише видання.
Земан описав нинішню ситуацію, як крихке перемир'я.
"Розумне рішення, яке закріплене в Мінських угодах, але якого, на жаль, ніхто не дотримується, складалося б в зміні української Конституції. Тобто, в децентралізації України", - заявив президент Чехії.
Нагадаємо, раніше президент Чехії Мілош Земан заявив, що гордий, що у нього склалися хороші особисті стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном.