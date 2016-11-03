Президент: бюджети міст за два роки зросли вдвічі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Завдяки процесу децентралізації, вже за два роки бюджети міст зросли вдвічі. Про це Президент України Петро Порошенко повідомив під час візиту до Львова на 16-й міжнародний економічний форум, передає кореспондент УНН.
"Можу наголосити, що бюджети міст зросли вдвічі за два роки. Бюджети розвитку зросли в 5 разів. Нарешті з'явилися власні інвестиційні спроможності українських міст і українських регіонів. Це є децентралізація", - сказав Президент.
Нагадаємо, Президент наголосив, що поточний, 2016 рік для України став переломним, зокрема, після періоду падіння економіка зростає, вже зараз можна побачити ознаки запроваджених реформ.