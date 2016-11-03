Президент: бюджеты городов за два года выросли вдвое
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Благодаря процессу децентрализации, уже через два года бюджеты городов выросли вдвое. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил во время визита во Львов на 16-й международный экономический форум, передает корреспондент УНН.
"Могу отметить, что бюджеты городов выросли вдвое за два года. Бюджеты развития выросли в 5 раз. Наконец появились собственные инвестиционные возможности украинских городов и украинских регионов. Это децентрализация", - сказал Президент.
Напомним, Президент отметил, что текущий, 2016 год для Украины стал переломным, в частности, после периода падения экономика растет, уже сейчас можно увидеть признаки введенных реформ.