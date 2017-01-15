Президент Болгарії порадив своєму наступнику Р.Радеву обдумати позицію щодо Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Чинний президент Болгарії Росен Плевнелієв порадив новообраному президенту Румену Радеву, який відомий своєю проросійською позицією, подумати над питанням належності Криму. Про це повідомляє болгарське видання Novinite, передає УНН.
“Коли ми продовжуємо стверджувати, що де-юре Крим є частиною України, а де-факто він російський, тому що там майорить російський прапор, і про майбутнє Криму потрібно запитати його жителів, то цю тезу не поділяє жоден європейський лідер”, — заявив Р.Плевнелієв.
Відповідну заяву чинний президент зробив після нещодавнього інтерв’ю Р.Радева на каналі France 24, де він говорив, що попри те, що світ не визнає Крим як частину Росії, це мають вирішувати жителі півострову.
“Радев має обдумати цю тезу дуже ретельно, до того як обійме посаду президента. Я допоможу йому, надавши свої аргументи. Над нами закон. Якщо ми хочемо, щоб в Європі був мир, необхідно мати правила, і вони повинні виконуватися всіма”, — сказав Р.Плевнелієв.
Як повідомляв УНН, 27 грудня чинний президент Болгарії Росен Плевнелієв застеріг Європейський Союз від спроб дестабілізації з боку Росії. Він зазначив, що є чимало ознак того, що Москва фінансує антиєвропейські партії та ЗМІ як в Болгарії, так і в інших країнах-членах ЄС.