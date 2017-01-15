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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент Болгарии посоветовал своему преемнику Р.Радеву обдумать позицию по Крыму

Президент Болгарии посоветовал своему преемнику Р.Радеву обдумать позицию по Крыму

Киев • УНН

 • 12883 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Действующий президент Болгарии Росен Плевнелиев посоветовал новоизбранному президенту Румену Радеву, который известен своей пророссийской позицией, подумать над вопросом принадлежности Крыма. Об этом сообщает болгарское издание Novinite, передает УНН.

"Когда мы продолжаем утверждать, что де-юре Крым является частью Украины, а де-факто он российский, потому что там развевается российский флаг, и о будущем Крыма нужно спросить его жителей, то этот тезис не разделяет ни один европейский лидер", - заявил Р.Плевнелиев.

Соответствующее заявление действующий президент сделал после недавнего интервью Р.Радева на канале France 24, где он говорил, что несмотря на то, что мир не признает Крым как часть России, это должны решать жители полуострова.

"Радев должен обдумать этот тезис очень тщательно, прежде чем вступит в должность президента. Я помогу ему, предоставив свои аргументы. Над нами закон. Если мы хотим, чтобы в Европе был мир, необходимо иметь правила, и они должны выполняться всеми", - сказал Р.Плевнелиев.

Как сообщал УНН, 27 декабря действующий президент Болгарии Росен Плевнелиев предостерег Европейский Союз от попыток дестабилизации со стороны России. Он отметил, что есть много признаков того, что Москва финансирует антиевропейские партии и СМИ как в Болгарии, так и в других странах-членах ЕС.

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