Президент Болгарії погодився з важливістю негайного припинення вогню в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Президент Болгарії Румен Радев під час телефонної розмови з Президентом України Петром Порошенком погодився із важливістю негайного припинення вогню в Авдіївці, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
"Петро Порошенко проінформував щодо ескалації ситуації на Донбасі, спричиненої постійними обстрілами Авдіївки з боку російських бойовиків. Румен Радев висловив підтримку Україні та погодився з важливістю негайного припинення вогню для відновлення інфраструктури в Авдіївці", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан. У місті проблеми з теплопостачанням, водопостачанням.
До Авдіївки відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.
Як повідомляв УНН, 22 січня у Софії пройшла інавгурація 5-го президента Болгарії Румена Радева, який відомий своєю проросійською позицією.