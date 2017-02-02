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Президент Болгарії погодився з важливістю негайного припинення вогню в Авдіївці

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Президент Болгарії Румен Радев під час телефонної розмови з Президентом України Петром Порошенком погодився із важливістю негайного припинення вогню в Авдіївці, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

Президент Болгарії погодився з важливістю негайного припинення вогню в Авдіївці

"Петро Порошенко проінформував щодо ескалації ситуації на Донбасі, спричиненої постійними обстрілами Авдіївки з боку російських бойовиків. Румен Радев висловив підтримку Україні та погодився з важливістю негайного припинення вогню для відновлення інфраструктури в Авдіївці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан. У місті проблеми з теплопостачанням, водопостачанням.

До Авдіївки відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.

Як повідомляв УНН, 22 січня у Софії пройшла інавгурація 5-го президента Болгарії Румена Радева, який відомий своєю проросійською позицією.

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