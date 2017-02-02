Президент Болгарии согласился с важностью немедленного прекращения огня в Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Президент Болгарии Румен Радев во время телефонного разговора с Президентом Украины Петром Порошенко согласился с важностью немедленного прекращения огня в Авдеевке, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Петр Порошенко проинформировал об эскалации ситуации на Донбассе, вызванной постоянными обстрелами Авдеевки со стороны российских боевиков. Румен Радев выразил поддержку Украине и согласился с важностью немедленного прекращения огня для восстановления инфраструктуры в Авдеевке", - говорится в сообщении.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение. В городе проблемы с теплоснабжением, водоснабжением.
К Авдеевки отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.
Как сообщал УНН, 22 января в Софии прошла инаугурация 5-го президента Болгарии Румена Радева, который известен своей пророссийской позицией.