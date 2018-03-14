Президент Австрії запевнив, що Відень готовий зробити внесок для миротворчої місії на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко обговорив з Федеральним Президентом Республіки Австрія Александером Ван дер Белленом ситуацію на Донбасі. Про це з посиланням на прес-службу голови держави передає УНН.
“Президент Австрії вчергове запевнив у готовності Відня зробити свій посильний внесок у розгортання миротворчої місії ООН та рішень Ради Безпеки ООН”, — наголосив Петро Порошенко.
За його словами, реалізація цієї ініціативи створить сприятливу атмосферу для відновлення миру в Україні.
Він також відзначив, що, в разі необхідності, Україна готова збільшити свою присутність в миротворчих силах в інших регіонах і територіях.
“Хотів би також подякувати нашим австрійським друзям за неоціненний внесок у гуманітарну допомогу, в тому числі і тимчасово переміщеним особам, тим, хто поживає вздовж лінії зіткнення з окупованою територією. 4,8 млн євро, які були надані нашими австрійськими партерами — це позиція справжнього друга”, — наголосив П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, Україна і Австрія підписали угоду про співпрацю в освітній і культурній сферах.